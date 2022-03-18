Председатель КНР назвал главный приоритет в ситуации на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главный приоритет в ситуации на Украине.

"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", – приводит слова Цзиньпина РИА Новости.

Также он отметил важность взаимного уважения держав, отказа от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательного построения эффективной системы глобальной безопасности.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что вооруженное противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Он подчеркнул, что Китай в том числе не заинтересован в конфликте. По его словам, сейчас эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

