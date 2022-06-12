В Минобороны КНР заявили о готовности сражаться до конца в случае отделения Тайваня

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Министр обороны КНР Вай Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попытается отделить от него Тайвань.

"Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем cражаться любой ценой", – приводит его слова РИА Новости.

Выступая на конференции по безопасности в Сингапуре, он добавил, что Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и пытаться его сдерживать. По мнению Фэнхэ, принятая американским правительством новая индо-тихоокеанская стратегия направлена против одной-единственной страны.

Он также заявил, что нынешний кризис на Украине привел к еще большему изменению геополитического ландшафта в мире.

Ранее глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что США недооценивают способности Китая в вопросе защиты своих национальных интересов. Он также призвал Вашингтон не использовать ситуацию на Украине для давления на Пекин, отметив, что последний готов отстаивать свой суверенитет.

