Шеф Пентагона заявил, что США не планируют создавать азиатский аналог НАТО

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Соединенные Штаты не планируют создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, Вашингтон не ищет конфронтации или холодной войны в этом регионе. В то же время он отметил, что США без колебаний будут защищать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в Штатах считает центром "стратегического тяготения" в XXI веке.

"Но мы также работает над продвижением нашего видения для этого региона – расширения безопасности, не противоречий", – приводит слова Остина РИА Новости.

Он добавил, что США ведут с "друзьями и конкурентами" работу над предотвращением потенциальных конфликтов. Говоря об этом Ллойд упомянул открытые линии коммуникации с оборонными лидерами Китая.

Ранее глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора Остином заявил, что США недооценивают способности Китая в вопросе защиты своих национальных интересов. Он также призвал Вашингтон не использовать ситуацию на Украине для давления на Пекин, отметив, что последний готов отстаивать свой суверенитет.