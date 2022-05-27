США и Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению экономических связей – СМИ

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Соединенные Штаты и Тайвань планируют объявить о проведении переговоров, направленных на углубление экономического сотрудничества. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

По информации собеседников агентства, стороны собираются обсудить облегчение торговли, работу с цепочками поставок и торговлю сельскохозяйственной продукцией.

"Переговоры являются попыткой улучшить экономические отношения между США и Тайванем, говорят источники, и они выйдут за рамки существующих дискуссий в рамках рамочного соглашения о торговле и инвестициях между правительствами двух стран", – говорится в публикации.

Отмечается, что темы предстоящих переговоров перекликаются с основными пунктами новой региональной экономической инициативы – Индо-Тихоокеанской экономической структуры с участием 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которую американский лидер Джо Байден запустил во время своего визита в Японию.

Источники также сообщили, что Тайвань в итоге не вошел в список участников Индо-Тихоокеанской экономической структуры из-за отказа некоторых стран, которые побоялись ответных действий со стороны Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Соединенные Штаты к осторожности в высказываниях о Тайване. Он добавил, что регион является неотъемлемой частью Китая, при необходимости страна примет меры для защиты своего суверенитета.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал ошибкой стремление Вашингтона сдержать развитие Китая с помощью Тайваня. Поводом для данного заявления стало одобрение администрацией США сделки с Тайванем на сумму 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot. Пекин призвал Вашингтон аннулировать сделку.