Блинкен заявил, что США рассматривают Китай как вызов международному порядку

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает политику Пекина наиболее серьезным вызовом международному порядку в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает ТАСС.

В распространенных пресс-службой Госдепартамента выдержках из речи Блинкена указано, что КНР располагает возможностями для нарушения мировой стабильности.

"Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это", – подчеркнул госсекретарь США.

Энтони Блинкен, как ожидается, выступит с полной речью в четверг, 26 мая. В ней он затронет ключевые положения курса США в отношении Китая.

Ранее, в мае, президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ призвал Соединенные Штаты к осторожности в высказываниях о регионе.