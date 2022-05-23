Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня

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Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", – подчеркнул американский лидер.

Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистки, добавил, что речь идет об обязательствах, которые взяли на себя США.

В начале мая Вашингтон и Лондон провели переговоры, на которых обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков войны с Китаем из-за Тайваня. Встреча сторон состоялась непосредственно на острове.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. При этом власти Китая суверенитет Тайваня не признают.