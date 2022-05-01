США и Британия провели переговоры для снижения рисков войны с КНР из-за Тайваня – СМИ

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Соединенные Штаты и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков войны с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, участие в переговорах приняли координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по КНР Лаура Розенбергер.

Уточняется, что встреча состоялась на Тайване. В ходе беседы стороны также рассмотрели планы действий на случай непредвиденных ситуаций в зоне конфликта.

Ранее глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в нестабильном мире вероятность конфликта между великими державами увеличивается. По его словам, главным геостратегическим вызовом США остается Китай. Он отметил, что Пекин намерен развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году.

