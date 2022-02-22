В Китае назвали ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания развития КНР

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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал ошибкой стремление Вашингтона сдержать развитие Китая с помощью Тайваня. Об этом сообщает RT.

"Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая", – заявил Ван И.

Поводом для данного заявления стало одобрение администрацией США сделки с Тайванем на сумму 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot. Пекин призвал Вашингтон аннулировать сделку.

Ранее президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не нацелен на усиление конфронтации с КНР.

Сообщалось, что представители американской стороны не поддерживают независимость Тайваня, однако надеются на сохранение мира в Тайваньском проливе. При этом Си Цзиньпин отметил, что КНР примет решительные меры, если тайваньские сепаратисты перейдут черту.