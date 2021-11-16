Байден заявил, что США не стремятся изменить политическую систему Китая

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Соединенные Штаты не нацелены на усиление конфронтации с КНР, а также последовательно придерживаются принципа "одного Китая", заявил президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает китайское Центральное телевидение.
"Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что представители американской стороны не поддерживают независимость Тайваня, однако надеются на сохранение мира в Тайваньском проливе. При этом Си Цзиньпин отметил, что КНР примет решительные меры, если тайваньские сепаратисты перейдут черту.
В общей сложности переговоры Байдена и Си Цзиньпина, организованные на фоне ухудшения диалога двух стран, продлились более четырех часов.
Ранее Джо Байден в ходе общения с избирателями заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. Однако, по его словам, Соединенные Штаты не отступят от своих позиций и не будут менять взгляды.
В то же время он заявил, что Вашингтон готов встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против этой республики со стороны КНР.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: