Байден заявил, что США не стремятся изменить политическую систему Китая

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Соединенные Штаты не нацелены на усиление конфронтации с КНР, а также последовательно придерживаются принципа "одного Китая", заявил президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает китайское Центральное телевидение.

"Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что представители американской стороны не поддерживают независимость Тайваня, однако надеются на сохранение мира в Тайваньском проливе. При этом Си Цзиньпин отметил, что КНР примет решительные меры, если тайваньские сепаратисты перейдут черту.

В общей сложности переговоры Байдена и Си Цзиньпина, организованные на фоне ухудшения диалога двух стран, продлились более четырех часов.

Ранее Джо Байден в ходе общения с избирателями заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. Однако, по его словам, Соединенные Штаты не отступят от своих позиций и не будут менять взгляды.

В то же время он заявил, что Вашингтон готов встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против этой республики со стороны КНР.