Песков оценил слова Байдена о нежелании России бороться с изменениями климата

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Россия предпринимает большие усилия для снижения нагрузки на климат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера США Джо Байдена об отсутствии у Москвы обязательств в этом вопросе.
По словам представителя Кремля, РФ продолжает переход к углеродной нейтральности. Данной цели планируется достичь к 2060 году. Кроме того, Песков подчеркнул, что в вопросе перехода на низкоуглеродные способы генерации Россия обгоняет многие страны Западной Европы.
Пресс-секретарь президента заверил, что РФ продолжит бороться с изменениями климата.
"Однако этот процесс требует адекватных мер со стороны всех государств. И, конечно же, все обязаны учитывать еще потребности развивающихся стран, которые в свое время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Джо Байден заявил, что разочарован итогами саммита G20 по климату из-за позиций РФ и КНР. По его словам, указанные страны не показали обязательств, направленных на борьбу с климатическими изменениями. При этом Байден подчеркнул, что необходимо продолжать концентрировать внимание на том, чего не делают Китай, Россия и Саудовская Аравия.
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