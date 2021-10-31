Страны G20 разработают национальные планы противодействия изменениям климата

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Страны "Большой двадцатки" (G20) договорились разработать национальные планы по противодействию изменениям климата и смягчению их последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы разработаем национальные планы восстановления и повышения устойчивости, которые выделяют, в соответствии с национальными условиями, амбициозную долю финансовых ресурсов на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним и предотвращение ущерба климату и окружающей среде", – говорится в коммюнике лидеров G20.

Отмечается, что страны "Большой двадцатки" приложат все усилия, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия, поскольку при таком температурном сдвиге последствия климатических изменений гораздо ниже, чем при 2 градусах. Кроме того, участники G20 договорились о значительном снижении уровня коллективных выбросов парниковых газов.

"Мы обязуемся значительно сократить наши коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия и уважая наши национальные планы действий по изменению климата", – отмечается в заявлении.

Также лидеры признали, что сокращение выбросов метана является одним из самых эффективных способов противодействия изменениям климата.

Ранее Владимир Путин призвал страны G20 к совместному решению климатических и экологических проблем. По мнению Путина, страны "двадцатки" должны быть лидерами в вопросах формирования единых и прозрачных правил климатического регулирования. В частности, в них должны быть включены взаимно признанные модели учета и мониторинга вредных выбросов в атмосферу.