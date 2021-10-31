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Экология

15:13

Путин оценил роль G20 в решении климатических проблем

власть экология

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал страны "Большой двадцатки" (G20) к совместному решению климатических и экологических проблем. Об этом сообщает ТАСС.

"Главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и благосостояния людей", – отметил глава государства.

По мнению Путина, страны "двадцатки" должны быть лидерами в вопросах формирования единых и прозрачных правил климатического регулирования. В частности, в них должны быть включены взаимно признанные модели учета и мониторинга вредных выбросов в атмосферу.

Вклад России в решения по климатическим вопросам президент назвал существенными, и отметил, что тематические российские проекты обладают потенциалом для международной кооперации.

Наконец, Владимир Путин предложил создать международный рейтинг экологических проектов. По мнению российского лидера, сконцентрироваться необходимо на наиболее эффективных из них.

Ранее в октябре Организация Объединенных Наций запустила новую программу по защите экологии. В поддержку этой инициативы был выпущен ролик с динозавром в главной роли.

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