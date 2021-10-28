На Камчатке исчезли целые группы морских животных после "красного прилива"

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Группы морских животных исчезли у южного побережья Камчатки после "красного прилива" 2020 года. Такие данные приводятся в статье на сайте Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, передает РИА Новости.

Обследование прибрежных вод в юго-восточной части Камчатского полуострова провели в 2021 году.

"...в целом на глубинах от 5 до 18 метров наблюдается сильное обеднение фауны, из состава которой выпали не только отдельные виды, но и целые группы (даже типы) животных", – указано в материале.

Ученые выявили почти полное исчезновение губок, малоподвижных гидробионтов – панцирных моллюсков, а также осьминогов и рыбы. Погибли также актинии, гидроиды, асцидии и некоторые другие поверхностные гидробионты.

Животных "красный прилив" практически не затронул. Дело в том, что крабы, рыбы, тюлени, сивучи и каланы могут перемещаться и покидать неблагоприятные участки.

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Предполагалось, что причиной инцидента стало химическое загрязнение воды. При этом директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров допустил, что морские обитатели могли погибнуть из-за токсичных водорослей.

