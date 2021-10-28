На Камчатке исчезли целые группы морских животных после "красного прилива"

Фото: ТАСС/Ульяна Бакуменко
Группы морских животных исчезли у южного побережья Камчатки после "красного прилива" 2020 года. Такие данные приводятся в статье на сайте Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, передает РИА Новости.
Обследование прибрежных вод в юго-восточной части Камчатского полуострова провели в 2021 году.
"...в целом на глубинах от 5 до 18 метров наблюдается сильное обеднение фауны, из состава которой выпали не только отдельные виды, но и целые группы (даже типы) животных", – указано в материале.
Ученые выявили почти полное исчезновение губок, малоподвижных гидробионтов – панцирных моллюсков, а также осьминогов и рыбы. Погибли также актинии, гидроиды, асцидии и некоторые другие поверхностные гидробионты.
Животных "красный прилив" практически не затронул. Дело в том, что крабы, рыбы, тюлени, сивучи и каланы могут перемещаться и покидать неблагоприятные участки.
2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Предполагалось, что причиной инцидента стало химическое загрязнение воды. При этом директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров допустил, что морские обитатели могли погибнуть из-за токсичных водорослей.
Ученые утверждают, что люди не виноваты в катастрофе на Камчатке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: