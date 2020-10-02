На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Фото: соцсети

На Халактырском пляже на Камчатке из вод Тихого океана массово выбросились на берег мертвые морские животные. Об этом сообщает РИА Новости.

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков отметил, что подобная ситуация наблюдается и на соседние пляжах. Возможной причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Первыми изменения воды заметили местные серферы, рассказал глава региона Владимир Солодов. Так, спортсмены обратили внимание, что вода на Халактырском пляже изменилась в цвете, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.

После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой. По факту происшествия ведется проверка.

"Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник – надзорные органы выясняют. Скорее всего, это связанные между собой события: выбросы морских животных, их гибель, реакция на кожных покровах у людей, цвет воды", – рассказал Кумарьков.

Он добавил, что в проверке примет участие прокуратура, территориальное управление Росрыболовства и управление Росприроднадзора. Ведомства будут работать над установлением причины загрязнения.

В соцсетях стали появляться фото и видео мертвых морских звезд, ежей и осьминогов, которые публикуют местные жители.

Видео: Instagram/kristy_rozenberg

Ранее в Красноярском крае инициировали проверку по факту разлива горюче-смазочных материалов в реке Хатанге.

Инцидент произошел при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу. Он вел от нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО "Энергия".

Во время процесса произошел аварийный отрыв судна от берега. Сообщается, что в результате инцидента в воду попало около 1 тонны горюче-смазочных материалов.

