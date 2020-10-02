На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Фото: соцсети
На Халактырском пляже на Камчатке из вод Тихого океана массово выбросились на берег мертвые морские животные. Об этом сообщает РИА Новости.
Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков отметил, что подобная ситуация наблюдается и на соседние пляжах. Возможной причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Первыми изменения воды заметили местные серферы, рассказал глава региона Владимир Солодов. Так, спортсмены обратили внимание, что вода на Халактырском пляже изменилась в цвете, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.
После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой. По факту происшествия ведется проверка.
"Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник – надзорные органы выясняют. Скорее всего, это связанные между собой события: выбросы морских животных, их гибель, реакция на кожных покровах у людей, цвет воды", – рассказал Кумарьков.
Он добавил, что в проверке примет участие прокуратура, территориальное управление Росрыболовства и управление Росприроднадзора. Ведомства будут работать над установлением причины загрязнения.
В соцсетях стали появляться фото и видео мертвых морских звезд, ежей и осьминогов, которые публикуют местные жители.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает... Осьминожки Дофлейна... А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни - это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит... но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru
Публикация от Kristy Fury (@kristy_rozenberg)
Видео: Instagram/kristy_rozenbergРанее в Красноярском крае инициировали проверку по факту разлива горюче-смазочных материалов в реке Хатанге.
Инцидент произошел при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу. Он вел от нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО "Энергия".
Во время процесса произошел аварийный отрыв судна от берега. Сообщается, что в результате инцидента в воду попало около 1 тонны горюче-смазочных материалов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: