Проверку по факту разлива топлива в реке начали в Красноярском крае

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В Красноярском крае инициировали проверку по факту разлива горюче-смазочных материалов в реке Хатанга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Инцидент произошел при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу. Он вел от нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО "Энергия".

Во время процесса произошел аварийный отрыв судна от берега. Сообщается, что в результате инцидента в воду попало около 1 тонны горюче-смазочных материалов.

"В целях установления обстоятельств произошедшего на место аварии выехал заместитель прокурора Таймырского района", – заявили в прокуратуре.

Ранее разлив не менее семи тонн нефти произошел в Усинском районе Республики Коми. ЧП возникло при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода. Площадь загрязненных земель составила 0,48 гектара.