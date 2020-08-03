Разлив нефти произошел в Коми

Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
В Республике Коми произошел разлив не менее семи тонн нефти. Инцидент случился в Усинском районе, передает "Газета.ру" заявление прокуратуры по региону.
Установлено, что инцидент произошел 1 августа во время проведения работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода. Повреждение напорного нефтепровода зафиксировали в 29 километрах от Усинска.
"Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязненных земель – 0,48 гектара", – уточнили в правоохранительных органах.
При этом были установлены нефтеловушки и боновые заграждения. В общей сложности было собрано не менее 16 кубометров нефтезагрязненного грунта. Теперь решается вопрос о проведении административного расследования или внеплановой проверки.
Ранее говорилось, что площадь разлива нефти в Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров. В ведомстве заявили, что с наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ Спецстрой.
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