Площадь разлива нефти в Химкинском водохранилище достигла 30 тыс кв метров

Площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

В ведомстве уточнили, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в тысячу раз. В русле реки Чернавки установили боновые заграждения, ведется расчистка русла и откачка нефтепродуктов из колодцев.

В ведомстве заявили, что с наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ Спецстрой. По итогам работы природоохранных ведомств все предприятия, причастные к сбросам отходов, будут привлечены к административной ответственности.

Ранее Минэкологии Подмосковья выписало МУП "Химводосток" три протокола о нарушении природоохранного законодательства. Также по факту произошедшего проверку проводит прокуратура Московской области.

"К проведению проверки в настоящий момент привлечены межрайонная охранная прокуратура и химкинская городская прокуратура Московской области", – пояснила старший помощник прокурора Московской области Марина Каурова.

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Наталья Афанасьева рассказала Москве 24, что специалисты уже произвели осмотр территории и сбор проб.

"На настоящий момент производится административное расследование. По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, также установлено, что очистные сооружения на указанном объекте отсутствуют", – добавила она.