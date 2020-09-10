Росприроднадзор подал в суд на "Норникель"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Морспасслужбы

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении вреда, который был причинен окружающей среде из-за нарушения компанией обязательных требований природоохранного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

"Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", – сказал собеседник агентства.

29 мая произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

16 июня стало известно, что активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии завершена. На тот момент специалисты приступили к обработке береговой линии сорбентом, а также сбору поверхностной пленки нефтепродуктов.

Владимир Путин отметил, что была проведена большая работа по ликвидации последствий аварии, благодаря чему удалось переломить ситуацию.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей.

