Завершено следствие против экс-главы Норильска

Фото: СК РФ

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина завершено. Его обвиняют в халатности из-за утечки топлива в мае на ТЭЦ, сообщает RT.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Норильска Рината Ахметчина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статье "Халатность", – рассказали в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд дело направили в Генпрокуратуру.

29 мая произошел разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.