С места ЧП в Норильске вывезено свыше 153 тыс тонн загрязненного грунта

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Спасатели в Норильске вывезли свыше 153 тысяч тонн грунта, который был загрязнен при разливе нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ № 3. Об этом сообщает ТАСС.

"В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 739 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего – 153 309 тонн", – говорится в сообщении.

29 мая произошел разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

12 июня местное управление ведомства сообщило, что за сутки специалисты собрали более 5 тысяч кубометров топливно-водяной смеси и более 17,5 тысячи кубометров с момента начала работ по ликвидации последствий аварии.

