В Норильске на месте ЧП за сутки собрали более 5 тыс кубометров топливно-водяной смеси

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
В Норильске на месте разлива дизельного топлива за сутки специалисты собрали более пяти тысяч кубометров топливно-водяной смеси и более 17,5 тысячи кубометров с момента начала работ по ликвидации ЧП. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
"За прошедшие сутки общими усилиями собрано 5 270 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 17 800 кубометров", – говорится в сообщении.
Также в МЧС отметили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более восьми тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта или 46 136 тонн с момента начала ликвидации.
11 июня суд в Норильске арестовал главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова по делу о разливе нефтепродуктов. Срок ареста – до 31 июля включительно.
Ранее на аналогичный срок суд арестовал директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова. Их подозревают в совершении преступления по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов".
29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.
Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.
В МЧС отметили, что по состоянию на 10 июня на месте ЧП сформировалась динамика снижения предельно допустимой концентрации в местах выставления боновых заграждений.
Арестовали директора ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива
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