Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске

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Суд в Норильске арестовал главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова по делу о разливе нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

"Степанов арестован до 31 июля включительно", – сказал собеседник агентства.

Ранее на аналогичный срок суд арестовал директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова. Их подозревают в совершении преступления по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов".

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

В МЧС отметили, что по состоянию на 10 июня на месте ЧП сформировалась динамика снижения предельно допустимой концентрации в местах выставления боновых заграждений.

