Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Смирнова

Фото: МЧС России

Норильский городской суд арестовал директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

"Смирнов арестован на один месяц и 21 день, до 31 июля включительно", – сказал собеседник агентства.

Ранее следователи задержали Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. В результате экспертизы стало ясно, что промышленный объект не соответствовал правилам безопасности, а конструкция разрушенного резервуара нуждалась в ремонте с 2018 года.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

В МЧС отметили, что по состоянию на 10 июня на месте ЧП сформировалась динамика снижения предельно допустимой концентрации в местах выставления боновых заграждений.

