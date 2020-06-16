Активная фаза сбора нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершена

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Активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершена, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Действующая рабочая группа правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в городе Норильске провела заседание. На ней сообщили, что основные материалы топливно-водяной смеси собраны.

"Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена", – отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что сейчас специалисты проводят обработку береговой линии сорбентом, а также сбор поверхностной пленки нефтепродуктов. Кроме того, продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов.

29 мая произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

По состоянию на 10 июня, согласно заявлению МЧС РФ, на месте ЧП в Норильске была выявлена динамика снижения предельно допустимой концентрации в местах установки боновых заграждений. 12 июня местное управление ведомства сообщило, что за сутки специалисты собрали более 5 тысяч кубометров топливно-водяной смеси и более 17,5 тысячи кубометров с момента начала работ по ликвидации последствий аварии.