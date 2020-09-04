В Росприроднадзоре подвели итоги проверки объектов "Норникеля"

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала удручающей ситуацию на некоторых объектах компании "Норникель". Об этом сообщает ТАСС.
"У нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент, и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов", – заявила специалист.
Радионова обратила внимание на то, что эксперты ведомства выявили тенденцию передачи объектов компании "Норникель" от крупных собственников к более мелким.
"Мы видим одну странную тенденцию: передачу объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", – уточнила глава Росприроднадзора.
Ранее у поселка Тухард Красноярского края произошла утечка топлива в водоемы и почву. Химическое вещество попало в реку Амбарную в результате разгерметизации резервуара для хранения.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии от инцидента в 148 миллиардов рублей. Ведомством было отправлено требование в адрес Норильско-Таймырской энергетической компании о добровольном возмещении ущерба.
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