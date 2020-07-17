Росприроднадзор выясняет обстоятельства очередного загрязнения в Норильске

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Росприроднадзор проверяет информацию об очередном загрязнении в Норильске в районе трубопровода, принадлежащего "Норникелю". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

"Мы выехали на место, взяли пробы на компонентный состав. Компания заверила нас, что это оборотная вода, но мы призываем их озадачиться", – сказала она.

По словам главы ведомства, оценить ущерб невозможно, так как на месте происшествия отсутствует плодородный слой почвы, она "убита".

В "Норникеле" сообщили, что ранее в ходе планового осмотра системы был обнаружен потенциально аварийный участок гидропровода, который был оперативно заменен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ликвидацию последствий аварии в Норильске. Он отметил, что в настоящий момент происходит доработка в сфере очистных работ. Песков сообщил, что ситуация в Норильске и результативность этих мер тщательно контролируются российскими властями.

Утечка топлива произошла у поселка Тухард Красноярского края. По предварительной версии, разлив стал результатом разгерметизации трубопровода при перекачке топлива с баржи на производственный склад.