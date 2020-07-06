Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

06 июля, 19:47
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, вред, который был причинен водным объектам, оценивается более чем в 147 миллиардов рублей. Что касается ущерба в отношении местной почвы, то его оценили на 738 616 500 рублей. Росприродназор также отправил требование Норильско-Таймырской энергетической компании о добровольном возмещении ущерба.
29 мая произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.
16 июня стало известно, что активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии завершена. На тот момент специалисты приступили к обработке береговой линии сорбентом, а также сбору поверхностной пленки нефтепродуктов.
По состоянию на 28 июня, спасатели вывезли более 153 тысяч тонн грунта. Президент России Владимир Путин отметил, что была проведена большая работа по ликвидации последствий аварии, благодаря чему удалось переломить ситуацию.
Путин поручил принять закон для предотвращения экологических катастроф
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