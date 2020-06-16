СК возбудил дело против проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске сотрудника Ростехнадзора

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в Норильске произошел крупномасштабный разлив топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей.

В связи с произошедшим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

Еще одно уголовное дело возбуждено против неустановленных сотрудников "Норникеля" в связи со сбросом сточных вод в Норильске.