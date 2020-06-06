Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займет до 14 дней

Фото: МЧС России

Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет около 14 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

"Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей", – заявил Чуприян.

Он добавил, что предстоит непростая работа из-за труднодоступной болотистой местности. Чуприян подчеркнул, что к месту ЧП доставлены емкости для хранения жидкости на восемь тысяч кубометров.

Авария произошла 29 мая на базе ТЭЦ-3 в Норильске. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива. Разлив локализован. Площадь разлива, как выяснили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.

В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко предположил, что причиной случившегося могла стать потеря прочности грунта. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, добавил он.

Глава компании Владимир Потанин заявил, что на борьбу с последствиями от разлива топлива не будут направлены бюджетные средства, уточнив, что работы будут проходить только за счет компании. Потанин также пообещал вернуть экологическую систему в Норильске в нормальное состояние с помощью соответствующих специалистов.

