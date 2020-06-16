Дело возбудили против сотрудников "Норникеля" из-за сброса сточных вод

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Следователи возбудили уголовное дело против сотрудников "Норникеля" в связи со сбросом сточных вод в Норильске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг" по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды")", – рассказали в управлении.

Следователи установили, что при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики были допущены ряд нарушений. В связи с этим неочищенные сточные воды сбрасывались в реку Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский".

В пресс-службе ведомства сообщили, что вредоносная ликвидация отходов происходила в период с июня 2017-го по июль 2019 года. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников "Норильского никеля" и "Механобринжиниринга". По оценке Росприроднадзора, урон, нанесенный местной окружающей среде, оценивается в 154 миллиона рублей, которые потребуются на восстановление местной экологии.

Ранее в Норильске произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

По состоянию на 10 июня, согласно заявлению МЧС РФ, на месте ЧП в Норильске была выявлена динамика снижения предельно допустимой концентрации в местах установки боновых заграждений. 12 июня местное управление ведомства сообщило, что за сутки специалисты собрали более 5 тысяч кубометров топливно-водяной смеси и более 17,5 тысячи кубометров с момента начала работ по ликвидации последствий аварии.