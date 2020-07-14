Песков оценил ликвидацию последствий аварии в Норильске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Большая часть работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильке завершена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что в настоящий момент происходит доработка в сфере очистных работ. Песков сообщил, что ситуация в Норильске и результативность этих мер тщательно контролируются российскими властями.

"Наши соответствующие ведомства, Росприроднадзор, министерства осуществляют контроль, который они должны осуществлять по закону", – заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле знают о еще одной аварийной ситуации. Речь идет о разливе 44,5 тонны авиатоплива на Таймыре. Он отметил, что в данной ситуации также были приняты меры по очистке близлежащих территорий.

Пескову также задали вопрос о том, в какой бюджет – региональный или федеральный – будут внесены средства от штрафов, связанных с аварией. Ранее правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая позволит отправить эти деньги в федеральный бюджет.

"Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне", – сказал Песков, отметив, что пока речь идет о региональном бюджете.

Утечка произошла у поселка Тухард Красноярского края. По предварительной версии, разлив стал результатом разгерметизации трубопровода при перекачке топлива с баржи на производственный склад. В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовного дело.

29 мая на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара в результате въезда в него автомобиля. Топливо разлилось в реке Амбарной. Об аварии стало известно лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от инцидента в 148 миллиардов рублей. Ведомством было отправлено требование в адрес Норильско-Таймырской энергетической компании о добровольном возмещении ущерба.

Согласно последним данным, спасатели вывезли более 153 тысяч тонн загрязненного грунта. Президент России Владимир Путин, комментируя работы по ликвидации последствий аварии, отметил, что специалисты проделали большую работу и смогли переломить ситуацию.