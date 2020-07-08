В Минприроды заявили о готовности к обращению в суд "Норникеля" по сумме ущерба

Фото: ТАСС/Пресс-служба Морспасслужбы

Компания "Норникель" может обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба после ЧП под Норильском, однако Минприроды официально зафиксировало весь причиненный вред. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

По его словам, ущерб, нанесенный окружающей среде, и ликвидация последствия аварии – разные понятия.

"И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб", – сообщил Кобылкин.

Согласно оценке Росприроднадзора, ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который был причинен водным объектам, оценивается более чем в 147 миллиардов рублей. Что касается ущерба в отношении местной почвы, то его оценили на 738 616 500 рублей.

29 мая произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

16 июня стало известно, что активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии завершена. На тот момент специалисты приступили к обработке береговой линии сорбентом, а также сбору поверхностной пленки нефтепродуктов.

Владимир Путин отметил, что была проведена большая работа по ликвидации последствий аварии, благодаря чему удалось переломить ситуацию.