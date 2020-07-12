Следователи возбудили дело после разлива более 40 тонн топлива на Таймыре

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Следствие возбудило уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Дело заведено после процессуальное проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". По предварительной версии СК, 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн. Оно попало на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней.

В "Норникеле" сообщили о разливе порядка 44,5 тонны топлива. По информации пресс-службы компании, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка организована также по поручению прокурора Красноярского края. К ней привлечены специалисты контролирующих органов.