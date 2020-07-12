В "Норникеле" сообщили о разливе 44,5 тонн авиатоплива на Таймыре

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Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".

По предварительным данным, разлив топлива произошел из-за разгерметизации трубопровода. На месте происшествия работают аварийные службы. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

По факту разлива топлива прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего. Также специалисты оценят соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

29 мая произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

16 июня стало известно, что активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии завершена. На тот момент специалисты приступили к обработке береговой линии сорбентом, а также сбору поверхностной пленки нефтепродуктов.

Владимир Путин отметил, что была проведена большая работа по ликвидации последствий аварии, благодаря чему удалось переломить ситуацию.

