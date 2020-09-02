Потанин возглавил российский список Forbes

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Глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин снова возглавил российский список Forbes. Об этом сообщает Forbes Real Time.

По данным издания, улучшение позиций Потанина в рейтинге связано с ростом ценных бумаг "Норникеля", которые торгуются уже на уровне 20 150 рублей за акцию. В качестве причины эксперты называют карантинные ограничения, повлиявшие на поставки цветных металлов.

Состояние Владимира Потанина на 5 августа оценивалось специалистами в 24 миллиарда долларов.

В тройку наиболее богатых российских предпринимателей также вошли семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", и председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Состояние этих участников списка составляет 23,8 и 22,6 миллиарда долларов соответственно.

В конце августа стало известно, что список богатейших женщин России по версии Forbes снова возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние по итогам первого полугодия 2020 года оценили в 1,3 миллиарда долларов.

