Потанин возглавил российский список Forbes

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин снова возглавил российский список Forbes. Об этом сообщает Forbes Real Time.
По данным издания, улучшение позиций Потанина в рейтинге связано с ростом ценных бумаг "Норникеля", которые торгуются уже на уровне 20 150 рублей за акцию. В качестве причины эксперты называют карантинные ограничения, повлиявшие на поставки цветных металлов.
Состояние Владимира Потанина на 5 августа оценивалось специалистами в 24 миллиарда долларов.
В тройку наиболее богатых российских предпринимателей также вошли семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", и председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Состояние этих участников списка составляет 23,8 и 22,6 миллиарда долларов соответственно.
В конце августа стало известно, что список богатейших женщин России по версии Forbes снова возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние по итогам первого полугодия 2020 года оценили в 1,3 миллиарда долларов.
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