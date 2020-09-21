Суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске

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Норильский городской суд отпустил из СИЗО директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, которые были задержаны по делу о разливе нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову.

"Сегодня, 21 сентября 2020 года, в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова. Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение", – сказала представитель суда.

29 мая произошел разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. По делу о разливе топлива были задержаны начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

По данным СК, фигуранты дела были задержаны за необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

