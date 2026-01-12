The Sun: глава Минобороны Британии был рядом с местом удара "Орешником" на Украине

Фото: министерство обороны РФ

Британский министр обороны Джон Хили оказался в непосредственной близости от места удара российской ракетой "Орешник" во время своей поездки на Украину. Об этом сообщает агентство The Sun со ссылкой на информированный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел в районе Львова, когда в регионе была зафиксирована ракетная опасность. Поезд, в котором следовал Хили, был вынужден совершить экстренную остановку.

При этом сам министр заявил, что был достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги.

Также отмечается, что основной целью визита Хили на Украину были переговоры о поставках киевскому режиму новых британских баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые в настоящее время еще проходят этап разработки.

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе баллистическая ракета "Орешник" и БПЛА.

В результате были поражены места, где выпускались дроны, которые использовались для атаки на резиденцию Владимира Путина, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.