Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 04:43

Политика
Главная / Новости /

The Sun: глава Минобороны Британии был рядом с местом удара "Орешником" на Украине

Глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником" на Украине – СМИ

Фото: министерство обороны РФ

Британский министр обороны Джон Хили оказался в непосредственной близости от места удара российской ракетой "Орешник" во время своей поездки на Украину. Об этом сообщает агентство The Sun со ссылкой на информированный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел в районе Львова, когда в регионе была зафиксирована ракетная опасность. Поезд, в котором следовал Хили, был вынужден совершить экстренную остановку.

При этом сам министр заявил, что был достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги.

Также отмечается, что основной целью визита Хили на Украину были переговоры о поставках киевскому режиму новых британских баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые в настоящее время еще проходят этап разработки.

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе баллистическая ракета "Орешник" и БПЛА.

В результате были поражены места, где выпускались дроны, которые использовались для атаки на резиденцию Владимира Путина, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика