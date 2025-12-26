Форма поиска по сайту

26 декабря, 21:13

Политика

В Белоруссии определили районы боевого патрулирования "Орешника"

Фото: министерство обороны РФ

Районы боевого патрулирования ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии определены, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

Он подчеркнул, что комплекс находится на территории страны.

19 декабря белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что "Орешник" заступил на боевое дежурство. При этом он опроверг информацию о том, что комплекс размещен в Слуцке. По его словам, эти сведения распространили "очумелые" за границей.

Он также указывал, что размещение "Орешника" на территории Белоруссии стало ответом на угрозы со стороны стран Европы. Обсуждение ракетного комплекса прекратится, если европейские страны "от этого отойдут", однако они этого "не хотят".

Помимо этого, Лукашенко отмечал, что в стране будет размещено максимум 10 "Орешников". При этом они не будут находиться на одном месте. Вместо этого комплекс будет барражировать по определенным точкам и сможет при необходимости нанести удар.

