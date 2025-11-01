График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 21:08

Политика
Express: размещение "Орешника" в Белоруссии угрожает Великобритании

Размещение "Орешника" в Белоруссии угрожает Великобритании – СМИ

Фото: министерство обороны РФ

Решение Владимира Путина о размещении системы средней дальности "Орешник" в Белоруссии привело к тревоге в Великобритании. Об этом сообщила газета Express.

"Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию", – отметили авторы материала.

Система встанет на боевое дежурство в декабре текущего года по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко. Авторы публикации обратили внимание, что в прошлом году этот тип вооружения поразил крупный объект ВПК в украинском Днепропетровске.

В августе Путин рассказал о постановке "Орешника" на серийное производство. Президент РФ отметил, что первое оружие уже поступило в войска страны, а вопрос о его поставках Белоруссии будет закрыт в 2025 году.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркивал, что не считает размещение "Орешника" на территории Белоруссии агрессивным шагом. Он подчеркнул, что данное действие является ответом на эскалацию в регионе и угрозы европейских стран.

Глава государства также указал, что разговоры о ракетном комплексе прекратятся, если Европа "от этого отойдет", но она "не хочет".

