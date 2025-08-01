Путин заявил о постановке "Орешника" на серийное производство

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первый серийный комплекс "Орешник" произвели в России, сообщил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что первое оружие уже поступило в войска страны.

При этом вопрос поставки "Орешника" Белоруссии будет закрыт в этом году, добавил президент. По его словам, специалисты обеих стран уже выбрали место для будущих позиций. В настоящий период ведется работа по их подготовке.

Ранее Путин назвал актуальной задачей повышение боеспособности всех видов войск. Президент обратил внимание на рост геополитической напряженности по всему миру. Он пообещал укрепить военную безопасность России и ее союзников, а также призвал развивать российскую армию "как гарантию суверенного и независимого развития страны".