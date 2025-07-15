Российская боевая машина "Тайфун-ПВО" завершила госиспытания

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Боевая машина зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершила государственные испытания в 2024 году, в связи с чем начинается ее серийное производство. Об этом сообщил глава Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

По словам Зиятдинова, производство машины повысит загрузку мощностей предприятия и улучшит мобильность и защищенность расчетов. Таким образом, "Тайфун-ПВО" принесет большую пользу российским бойцам на поле боя.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С в рамках гособоронзаказа. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в разных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Кроме того, в июне в России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА, которые станут частью универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).