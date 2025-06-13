В России прошли испытания лазерных антидроновых систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА, которые станут частью универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

В масштабных испытаниях на одном из специализированных полигонов принял участие первый зампред российского правительства Денис Мантуров. Мероприятия были организованы коллегией военно-промышленного комплекса (ВПК) и Минпромторгом при участии компаний и организаций "Ростеха" и "Росатома".

Основной целью испытаний, уточнили в кабмине, была комплексная оценка эффективности новых лазерных систем в максимально приближенных к реальным условиях. Во время тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов и их устойчивость к различным погодным условиям.

В испытаниях приняли участие восемь комплексов противодействия беспилотникам различной мощности. Благодаря этому были получены наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с дронами.

На полигоне были отработаны сценарии противодействия БПЛА разных типов – от малогабаритных коммерческих до более сложных аппаратов, которые имитировали разведывательные и ударные дроны.

Тестирование подтвердило заявленные производителями характеристики, а также правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Эти результаты будут использованы для доработки существующих образцов и создания систем, которые способны обеспечивать надежную защиту от средств воздушного нападения, отметили в правительстве.

Ранее Владимир Путин назвал отечественные БПЛА самыми передовыми в мире. С его слов, российские системы превосходят иностранные варианты и копируются другими государствами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились существенного прогресса в области беспилотников.