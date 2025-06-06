Путин раскритиковал медленное создание нормативной базы под беспилотники

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Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал на медленную работу профильных ведомств по формированию нормативно-правовой базы для БПЛА.

По словам президента, работа в этом направлении идет, о чем ему также доложил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Однако он охарактеризовал деятельность ведомств в этом направлении как медленную.

Кроме того, российский лидер отметил огромный интерес мирового сообщества к боевым и гражданским беспилотникам, которые выпускаются в России. Именно поэтому глава государства призвал ведомства уделить внимание экспорту.

В начале этого года Путин поручил кардинально ускорить развитие отрасли БПЛА в РФ. Во время осмотра центра производства беспилотников "Самара" президенту доложили, что, несмотря на достигнутые результаты по ряду направлений нацпроектов в сфере беспилотных авиасистем (включая регуляторику, нормативную базу), движение идет слишком медленно.

При этом по некоторым программам из-за резкого сокращения финансирования работы полностью остановлены. Однако президент считает, что у России есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации.

В прошлом году производство гражданских БПЛА выросло в 2,5 раза. Несмотря на это, российский лидер указал на необходимость активного развития как военных, так и гражданских беспилотников.

