Путин поручил создать единую систему идентификации БПЛА в реальном времени

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин поручил создать в России единую систему идентификации беспилотников, используемых в интересах российской экономики, предусмотрев возможность определения принадлежности БПЛА в реальном времени. Перечень поручений главы государства по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Также Путин поручил обеспечить установление нового класса воздушного пространства РФ, предусмотрев применение упрощенного порядка его использования для выполнения полетов БПЛА. Также необходимо определить параметры такого класса и условия применения упрощенного порядка. Срок предоставления доклада – 1 июня.

Кроме того, глава государства распорядился принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации БПЛА внедрение технических решений, основанных на применении технологий ИИ. Работу поручено провести правительству совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и Сбером. Доклад необходимо предоставить также к 1 июня.

Ранее российский лидер поручил кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в РФ. По его мнению, у страны есть все необходимые ресурсы для этих целей.

Россия, уточнил Путин, в конечном итоге должна будет стать самодостаточной в этой сфере. В будущем страна сможет обеспечивать отечественную промышленность и экономику различными видами БПЛА, их компонентами и комплектующими.