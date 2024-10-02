Путин заявил, что современные системы БПЛА меняют принципы боевых действий

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Современные беспилотные системы в корне меняют принципы ведения боевых действий. Об этом заявил Владимир Путин в ходе разговора со студентами колледжей, которые специализируются на сборке и управлении БПЛА.

Президент подчеркнул, что преимущество современных беспилотников заключается в их большой скорости, мощных двигателях, а также дальности действий. По его словам, скорость беспилотников, производимых в России, достигает уже 300–500–700 километров в час.

"И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация", – добавил Путин.

Он также обратил внимание на возможности современных БПЛА противодействовать крупным летательным аппаратам.

"Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно", – заключил глава государства. Он также поблагодарил студентов колледжей за то, что они решили осваивать технологии БПЛА, с помощью которых удается сохранить жизни российских солдат на СВО.

Ранее российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей". Он является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в ходе спецоперации китайских беспилотников Mavic, использующихся для корректировки артиллерийского огня.

Наземная станция российского беспилотника подключена к нейросети, помогающей распознать оператору БПЛА цели типа пехота, бронетехника, артиллерия и прочие.