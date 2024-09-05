Производство гражданских БПЛА будет запущено на Дальнем Востоке

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На Дальнем Востоке запустят пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях. Об этом в своем выступлении на полях ВЭФ заявил Владимир Путин.

"Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта. В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях", – сказал президент, добавив, что при этом работа по наращиванию научного и образовательного потенциала Дальнего Востока будет продолжена.

Между тем Путин заявил, что России нужно сформировать энергетический суверенитет страны. По его словам, это необходимо для бесперебойного снабжения национальной экономики регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом.

В июле стало известно, что система охраны инфраструктурных объектов, в которой применяются FPV-дроны, прошла испытания на одном из действующих гражданских аэродромов. В обычном режиме FPV-расчет охраны проводит орнитологические облеты аэродрома, а также прилегающих территорий для разгона птиц.