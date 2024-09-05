Путин начал выступление на заседании Восточного экономического форума

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Владимир Путин начал выступление на главном мероприятии Восточного экономического форума (ВЭФ) – пленарном заседании, которое проходит во Владивостоке.

Глава государства подчеркнул, что ВЭФ стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Вместе с президентом РФ в мероприятии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и зампредседателя КНР Хань Чжэн. На заседание также прибыли представители многих стран глобального Юга, включая Китай, Индию, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Ранее Путин по видеосвязи дал старт выходу на полную мощность специализированного порта Суходол в бухте Тепляковского в Приморском крае, а также принял участие в открытии новых предприятий Дальнего Востока.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на острове Русском. Всего форум планируют посетить более 7 тысяч участников и представителей СМИ, свыше 2,5 тысячи бизнесменов и 700 спикеров различных сессий.