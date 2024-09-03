Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке

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Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском с 3 по 6 сентября, передает РИА Новости.

На форуме соберутся более 7 тысяч участников и представителей СМИ, свыше 2,5 тысячи бизнесменов и 700 спикеров сессий. Главными темами ВЭФ станут развитие Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества, новые логистические маршруты и мастер-планы городов.

На площадке также работают стенды министерств и ведомств, в их числе стенды министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки и МЧС. На форуме представлены и стенды крупнейших корпораций, среди которых ВЭБ.РФ, "Русгидро", Сбер и "Роснефть".

Между тем неделю финансовой грамотности в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетили более 35 тысяч гостей с 23 по 29 августа. Ведущие эксперты поделились с гостями марафона практическими советами и помогли разобраться в управлении личными и семейным финансами. Неделя была насыщена не только теорией, но и разнообразными практическими занятиями, мастер-классами, открытыми разговорами и кинолекториями.