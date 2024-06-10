Москва подписала пять соглашений по программе КРТ на ПМЭФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ходе Петербургского международного экономического форума делегация комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы подписала пять соглашений, направленных на реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что на данный момент в КРТ включено более 3,1 тысячи гектаров земли. При этом инвестиции в 236 связанных с программой проектов оцениваются в 17,3 триллиона рублей.

Ефимов подчеркнул, что подписанные во время форума соглашения не только поспособствуют созданию новых комфортных кварталов города, но и позволят повысить доступность кредитных продуктов для инвесторов. Также заммэра отметил, что достигнутые договоренности смогут позитивно повлиять на развитие инструментов финансирования проектов, которые реализуются в рамках КРТ.

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве по реализации КРТ в рамках ПМЭФ делегация столицы подписала с банком ВТБ, Московским кредитным банком и с ДОМ.РФ. Кроме того, город заключил договоры с девелоперами, в соответствии с которыми будут реализованы два проекта по развитию территорий на Староволынской улице и на участке бывшей промзоны Южный порт.

"В рамках двух договоров с инвесторами на участках общей площадью почти 48 гектаров в районах Фили-Давыдково и Печатники возведут около 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются примерно в 460 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – почти в 7,2 миллиарда рублей. В результате будет создано около 13,3 тысячи рабочих мест", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что инвесторы и городские операторы реализуют в ТиНАО четыре проекта КРТ. Общая площадь этих участков составила 112 гектаров. Они находятся в Щербинке, Коммунарке, Троицке и Краснопахорском. Еще шесть проектов программы на территории округа в настоящее время ожидают выбора застройщиков.