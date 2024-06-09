Четыре проекта КРТ реализуют в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы и городские операторы реализуют в ТиНАО четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь участков составляет 112 гектаров. Они располагаются в Щербинке, Коммунарке, Троицке и Краснопахорском.

"В срок от четырех до семи лет там построят современные кварталы, где появится более 315 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, 242 тысячи квадратных метров приходится на жилье и более 73 тысяч квадратных метров – на общественно-деловые и социальные объекты", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Первый договор о реорганизации участка в деревне Яковлево в ТиНАО заключили в 2023 году. В рамках программы там построят более 7 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости и около 64 тысяч "квадратов" жилья.

Еще шесть проектов КРТ в ТиНАО ожидают выбора застройщиков. На участках построят почти 656 тысяч "квадратов" жилья и более 2,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых и социальных объектов.

До этого банк "Дом.РФ" и Москва заключили соглашение о сотрудничестве по программе КРТ. Соглашение позволит выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов для получения банковского финансирования и иных инструментов содействия реализации проектов КРТ, которые будут использованы на территории столицы.

